Toda Cuba convocada a la marcha de las antorchas

Compartir en

«No será solo una marcha por Cuba, será por los 32 hermanos caídos en la República Bolivariana de Venezuela, por las causas justas del mundo y por el sentimiento martiano y antimperialista», refirió este miércoles la primera secretaria del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), Meyvis Estévez Echevarría, al convocar a la tradicional marcha de las antorchas.

Según trascendió en la plenaria efectuada en el teatro del Ministerio de Salud Pública, este año en todas las cabeceras provinciales se le rendirá un merecido tributo a nuestro Héroe Nacional. La antorcha no se encenderá solo por el aniversario 173 del natalicio del Apóstol, sino también para honrar al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en el año de su centenario.

Fue el Líder Histórico de la Revolución Cubana uno de los jóvenes que protagonizó la primera marcha de las antorchas, hace 73 años, con motivo de los cien años del natalicio de José Martí y quien, inspirado en su ejemplo, encauzó la Revolución.

Asistir a esta cita será una reafirmación consciente de principios martianos y fidelistas, coincidieron Lorena Rosibel Fontela Méndez, presidenta nacional de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media, y su homóloga de la Federación Estudiantil Universitaria, Litza Elena González Desdín.

Ambas aseguraron que la marcha volverá a estremecer la colina universitaria, lo cual constituirá un respaldo a la defensa de la dignidad nacional y de nuestra soberanía.

Bajo el lema «Antorcha centenaria antimperialista», en esta ocasión, se dijo en el encuentro, el pueblo cubano ratificará su resistencia cultural y política frente a las continuas amenazas del imperialismo, en un contexto marcado por la agresión contra la hermana Venezuela, el pasado 3 de enero.

En el encuentro donde se lanzó la convocatoria estuvo el vicejefe del Departamento Ideológico, Luis Morlote Rivas; la jefa de la Oficina para la Atención a la UJC y a las organizaciones de masas del Comité Central del Partido, Marydé Fernández López; el primer secretario del Comité Provincial del Partido en La Habana, Liván Izquierdo Alonso, así como otros invitados.

Tomado del Periódico Juventud Rebelde