Leñadores discutirán nuevamente título del béisbol en Cuba

La cuarta victoria de los vigentes campeones nacionales en el play off semifinal ante los granmenses les otorgó nuevamente pasaje a la discusión del cetro, instancia en la cual rivalizarán con los Vegueros de Pinar del Río en una final de la 63 Serie Nacional de Béisbol matizada por el color verde de ambos protagonistas.

Tres dobles en el segundo episodio unidos a par de boletos, otorgados por el abridor Leandro Martínez, propiciaron que los Leñadores avivaran la fanaticada reunida en el Julio Antonio Mella al marcar tres anotaciones para así trazar el camino hacia la victoria en el desafío y el pase a la final de la pelota cubana.

En el cuarto capítulo un home run en solitario de Alexquemer Sánchez trajo la primera anotación para los Alazanes, ilusionados en el choque en pos de un despertar que mantuviese las esperanzas de extender la postemporada a un sexto juego.

Martínez no pudo emular esta vez sus actuaciones precedentes en los play off y tras indiscutible de Yunieski Larduet y cuadrangular de Roberto Baldoquín salió del box en el cuarto episodio sin sacar out en la entrada y dejando un marcador adverso de 5-1 pero minutos más tarde los tuneros ante los envíos de Sammy Benítez agregarían la sexta anotación.

Alejandro Meneses durante cinco entradas maniató a la ofensiva de los dirigidos por Ángel Ortega al permitirles una carrera y en su lugar Rodolfo Díaz ante su primer bateador, Alfredo Despaigne, recibió cuadrangular abriendo el sexto inning en evidencia de que los cuatro veces campeones nacionales aún permanecían vivos en el juego.

Un enorme vuelacercas por el jardín central de Denis Peña en el séptimo capítulo le otorgó a los leñadores el hachazo número siete de la jornada sobre unos Alazanes heridos ya casi de muerte.

Díaz se compuso en el box y con otro gran relevo le abrió las puertas a los conocidos como “La Pesadilla Oriental” a una nueva final en la cual buscarán retener el primer lugar y alcanzar su tercer título en la historia de las series nacionales.