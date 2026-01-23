Honran a maestro ferroviario cienfueguero que trabajó en locomotoras de vapor

Compartir en

El Museo del municipio cienfueguero de Palmira reconoce la trayectoria del lugareño Eugenio Rolando Herrera Ramírez, pues desde los dieciocho años comenzó a trabajar como auxiliar de maquinista en locomotoras de vapor.

Faustino Vázquez Sierra, inspector de Ferrocarriles de Cuba y promotor de la iniciativa, aseveró que la exposición conforma la agenda de celebraciones por el Día del Trabajador Ferroviario, a conmemorarse el 29 de enero.

Herrera Ramírez, considerado maestro de ferroviario, condujo locomotoras de vapor de vía estrecha y ancha, y su hacer queda registrado como historia viva de los ferrocarriles, pues en la década del setenta estrenó las locomotoras rusas, recién llegadas a Cuba.

Eugenio Rolando combinó la vida laboral con los estudios y obtuvo títulos de Maquinista instructor inspector, Inspector popular del transporte y Técnico medio en explotación de transporte ferroviario, para convertirse también en maestro de los novatos la materia.

A Eugenio le recuerdan, además, como jefe de taller de locomotoras en el central Elpidio Gómez, donde lo condecoraron como Cincuentenario de la Industria Azucarera; y cuando el calendario señale el veintinueve de enero, se contará el latir de tal hazaña a lo largo de una vida.