🎧 Escúchenos en audio real

Cienfuegos / Sociedad

Honran a maestro ferroviario cienfueguero que trabajó en locomotoras de vapor

Geysi Rosell Cuéllarpor Geysi Rosell Cuéllar
Compartir en

El Museo del municipio cienfueguero de Palmira reconoce la trayectoria del lugareño Eugenio Rolando Herrera Ramírez, pues desde los dieciocho años comenzó a trabajar como auxiliar de maquinista en locomotoras de vapor.

Faustino Vázquez Sierra, inspector de Ferrocarriles de Cuba y promotor de la iniciativa, aseveró que la exposición conforma la agenda de celebraciones por el Día del Trabajador Ferroviario, a conmemorarse el 29 de enero.

Herrera Ramírez, considerado maestro de ferroviario, condujo locomotoras de vapor de vía estrecha y ancha, y su hacer queda registrado como historia viva de los ferrocarriles, pues en la década del setenta estrenó las locomotoras rusas, recién llegadas a Cuba.

Eugenio Rolando combinó la vida laboral con los estudios y obtuvo títulos de Maquinista instructor inspector, Inspector popular del transporte y Técnico medio en explotación de transporte ferroviario, para convertirse también en maestro de los novatos la materia.

A Eugenio le recuerdan, además, como jefe de taller de locomotoras en el central Elpidio Gómez, donde lo condecoraron como Cincuentenario de la Industria Azucarera; y cuando el calendario señale el veintinueve de enero, se contará el latir de tal hazaña a lo largo de una vida.

Geysi Rosell Cuéllar

Periodista de Radio Ciudad del Mar. Laboró anteriormente en Radio Cruces. Multipremiada en eventos provinciales y nacionales de la Radio y la Unión de Periodistas de Cuba.

Ver todas las entradas de Geysi Rosell Cuéllar →

Puede que también te guste

Bibliotecario-cubano-promocion-del-saber-la-cultura-y-la-literatura

Bibliotecario cubano: promotor del saber, la cultura y la literatura

Anunció Gobernador de Cienfuegos detalles sobre Exposur 2023

🎧 Anunció Gobernador de Cienfuegos detalles sobre Exposur 2023

Huelga paraliza siete aeropuertos alemanes y deja en tierra a 300 mil pasajeros

🎧 Huelga paraliza siete aeropuertos alemanes y deja en tierra a 300 mil pasajeros

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *