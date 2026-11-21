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Las licenciadas Anay Bermúdez Roque y Damaris Gómez Cruz, ambas de la Perla del Sur, obtuvieron el Premio al Mérito Farmacéutico » Fransisco Antonio Figueroa Veliz», otorgado por la Dirección General de Salud Pública a quienes mantiene un desempeño relevante en su profesión.

La entrega del galardón aconteció en el acto provincial por Día del Trabajador Farmacéutico Cubano, efectuado en el teatro del Hospital Provincial Pediátrico Universitario «Paquito González Cueto», con la presencia de autoridades del Partido y el Gobierno.

Bermúdez Roque se desempeña actualmente como jefa del Departamento del Hospital, donde comenzó como trabajadora desde su egreso de la Universidad, en 1991, y Gómez Cruz, graduada en 1997, exhibe en su currículo la responsabilidad de atender Medicamentos en El Área I y laborar en la Empresa Municipal de Farmacias y Ópticas.

El encuentro también propició que el Sindicato de la Salud impusiera la distinción «Manuel Piti Fajardo» a Yipsy Hernández Bravo y a Luidmila Reyes Hernández, con casi veinte años consecutivos en el sector y una trayectoria distinguida.

Asimismo, reconocieron a profesionales destacados, unidades asistenciales del territorio y de la red de Farmacias Comunitarias, mientras el municipio Cumanayagua se alzó como el mejor productor de Medicina Natural y Tradicional.

El Día del Trabajador Famacéutico Cubano, celebrardo en Cuba cada 22 de noviembre desde el año 2000, rinde homenaje a Antonio Guiteras Holmes, mártir cubano grauado en Doctor en Farmacias por la Universidad de La Habana.