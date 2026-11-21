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Un estudio de la Universidad de Harvard publicado el lunes concluye que los 400 centros de datos más grandes de Estados Unidos emitieron en un solo año más gases de efecto invernadero que toda Dinamarca, y eso fue antes de que el auge de la inteligencia artificial despegara de verdad.

Mientras tanto, los negociadores de la COP31, en las conversaciones climáticas de la ONU que se celebran en Antalya, Turquía, lanzaron ese mismo día un compromiso voluntario para que empresas y países alimenten con energía limpia los centros de datos del mundo y sean más transparentes sobre su consumo de electricidad y agua, y sobre sus emisiones.

“No podemos pedirle a la gente que acepte hoy facturas más altas, más contaminación que calienta el planeta y una desigualdad más profunda a cambio de promesas de un mañana mejor”, dijo Simon Stiell, jefe de clima de las Naciones Unidas, durante la presentación del compromiso. “Las afirmaciones sobre ahorros futuros de emisiones no pueden excusar el aumento de la contaminación actual, que agrava aún más los desastres climáticos”.

El compromiso también propone aprovechar la capacidad de la inteligencia artificial para resolver el problema, hasta ahora irresoluble, del cambio climático, y refleja la creciente preocupación por la huella ambiental cada vez mayor de la IA. La reacción política se ha dejado sentir en las elecciones de Estados Unidos y en las fuertes objeciones locales a la instalación de nuevos centros.

La explosión de centros de datos nuevos y proyectados ha impulsado además la búsqueda de nuevas fuentes de generación eléctrica y ha llevado a las mayores tecnológicas a incumplir sus metas climáticas: su consumo de electricidad aumentó un 240 % entre 2022 y 2025, según un nuevo informe del grupo de defensa Climate Action Against Disinformation.

Un estudio cuantifica cuánto contaminan los grandes centros de datos

Los investigadores de Harvard analizaron 403 de los mayores centros de datos de Estados Unidos, entre mayo de 2024 y abril de 2025, y recurrieron a datos disponibles y a modelos para estimar su consumo eléctrico y sus emisiones. Según el estudio, publicado el lunes en Nature Sustainability, el uso de electricidad de estos centros generó alrededor de 28.3 millones de toneladas (25.7 millones de toneladas métricas) de dióxido de carbono (CO2).

Más de la mitad de los 82 teravatios hora de electricidad que consumen —suficientes para abastecer a casi 7 millones de hogares durante un año— procedió de combustibles fósiles, la principal causa del calentamiento global, encontraron los investigadores.

Esta estimación de emisiones es de dos a tres veces superior a lo que mostraban estudios anteriores, dijo Francesca Dominici, autora principal del estudio y profesora de bioestadística de Harvard.

“Es equivale a las emisiones de CO2 de un estado entero como Míchigan o de un país pequeño de Europa”, afirmó Dominici, para quien los planes de construir 2000 centros de datos más hacen que esa cifra resulte aún más preocupante de cara al futuro. “Estamos retrocediendo en el objetivo de controlar las emisiones de CO2”.

Varios expertos externos en clima, energía e inteligencia artificial calificaron de coherente el estudio del lunes y de realistas sus conclusiones. También consideraron razonable el uso de modelos, dado que las empresas no son transparentes sobre su consumo eléctrico y su contaminación.

“No podemos gestionar los impactos ambientales de manera eficaz sin mediciones fiables y sin divulgación de la información”, señaló Fengqi You, científico de sistemas energéticos de la Universidad Cornell que no participó en el estudio. “En última instancia, la huella ambiental de la IA no es fija. Depende de dónde construyamos los centros de datos, de cuán eficientemente funcionen y de cómo les suministremos la electricidad”.

Un compromiso voluntario propuesto en las negociaciones climáticas

El “Compromiso de Antalya sobre Inteligencia Artificial”, presentado por Turquía, en el marco de la COP31 -cumbre de las conversaciones climáticas de la ONU- y por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, establece que los centros de datos deben usar energía limpia y sistemas eficientes de energía y agua.

Además, el compromiso pide que los sistemas de IA se diseñen y gestionen de forma responsable, con estándares ambientales y con reutilización o reciclaje de infraestructura y equipos. También plantea que se evalúen y se den a conocer los impactos ambientales de los centros de datos y que los firmantes respalden el uso de la inteligencia artificial como solución climática.

Murat Kurum, presidente de la COP31, ha dicho que los líderes mundiales presentes en las negociaciones deben debatir abiertamente el creciente consumo energético de la IA y empezar a fijar las condiciones.

La IA contamina, pero también ofrece esperanza

Al Gore, ex vicepresidente de Estados Unidos y uno de los grandes defensores de la lucha contra el cambio climático, dijo que, si bien es esencial que los centros de datos funcionen con energía libre de carbono, a él le preocupan menos las emisiones de la IA que a otros. Confía, además, en que su capacidad de cómputo permita encontrar formas novedosas de combatir el cambio climático.

En una entrevista con Associated Press, Gore citó un estudio de Nicholas Stern, destacado economista británico y defensor del clima, que predijo que para 2030 “veremos una reducción de entre el 6 % y el 9 % de las emisiones de gases de efecto invernadero gracias al uso de IA avanzada para encontrar nuevas formas de ser mucho más eficientes en el uso de materiales y energía”.

Caleb Max, presidente de la National Artificial Intelligence Association, dijo: “La IA no solo resolverá los problemas de consumo de energía de los centros de datos, sino que abrirá numerosos avances científicos y tecnológicos hoy desconocidos que abordarán el cambio climático y mejorarán la vida de la humanidad. Respeto las preocupaciones por el consumo de energía y agua de los centros de datos, pero los temores pueden estar exagerados”.

Philip Newell, portavoz de Climate Action Against Disinformation, se mostró escéptico.

“Tenemos la esperanza en una mano y los daños en la otra”, dijo Newell. “Nos venden esperanza mientras nos ocultan los daños”.

Aprovechar el calor de los centros de datos

Los equipos informáticos de los centros de datos generan mucho calor residual, que se libera a la atmósfera. Una forma de reducir su impacto ambiental es capturar ese calor y usarlo en viviendas y negocios cercanos.

La empresa danesa de ingeniería y manufactura Danfoss afirma que el calor residual es “la mayor fuente de energía sin explotar del mundo” y que reutilizarlo puede sustituir al gas natural como fuente de calor. La compañía señala que los centros de datos son una importante fuente de calor constante, sobre todo a medida que crece su consumo eléctrico.

La Agencia Internacional de la Energía calcula que, de aquí a 2030, los centros de datos podrían suministrar calor a alrededor del 10 % de los hogares europeos, siempre que ese calor se integre por completo en las redes de calefacción urbana que abastecen de calor y agua caliente a los residentes.

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En un mensaje difundido durante la COP31, Dan Jørgensen, comisario europeo de Energía y Vivienda, dijo que Europa debe sustituir los combustibles fósiles importados aprovechando el calor que se desperdicia y recurriendo a la geotermia.

Otro ejemplo de este enfoque es BaRupOn, firma de desarrollo industrial que construye un campus de manufactura avanzada en Texas, donde planea usar calor recuperado para generar electricidad adicional en el propio lugar, explicó su director ejecutivo, Balaji Tammabattula. En Dakota del Norte, la empresa proyecta un centro de datos que podría suministrar calor a la comunidad.

Gregor Henze, profesor de la Universidad de Colorado en Boulder, dijo que es un matrimonio perfecto porque los centros de datos modernos, que se refrigeran con líquido en lugar de aire, son una fuente de calor bastante constante y a la temperatura adecuada para las redes de energía térmica.

(Tomado de Mongobay.com)