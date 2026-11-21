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La selección cubana perdió este viernes 5-3 ante Tayikistán en su debut en la Copa Mundial sub-17 de la FIFA de Catar 2026, pero la derrota estuvo lejos de ser un simple tropiezo.

El equipo dirigido por Sandro Sevillano mostró dos caras: la de un conjunto que se adelantó en el marcador y dominó tramos del primer tiempo, y la de un bloque que se desmoronó por errores de concentración en el arranque del complemento. Sin embargo, la reacción final y un dato histórico para el fútbol cubano dejaron un sabor agridulce pero esperanzador.

El partido comenzó con Cuba sufriendo en algunos segmentos, hasta que decidió tocar la pelota y comenzó a dominar las acciones. Fruto de esa mejora, Yojanny González adelantó a los caribeños y el 1-0 se mantuvo hasta el descanso.

Todo parecía encaminado, pero en el segundo tiempo los errores de concentración le dieron un segundo aire al rival, que no tardó en aprovechar la zozobra cubana. En los primeros minutos del complementario se rompió el orden y los asiáticos marcaron nada menos que cuatro goles, poniendo un 4-1 que amenazaba sentenciar la historia.

Cuando el equipo parecía acabado, a falta de 20 minutos reaccionaron los dirigidos por Sevillano, quien ordenó las líneas y corrigió los errores. Antes del minuto 70, Yojanny González completó su doblete y se convirtió en el único jugador cubano con dos goles en estas lides. Luego, Yankarlos Iglesias cabeceó dentro del área para acercar a los suyos 4-3. Con espacios detrás y el conjunto de la Isla volcado al ataque, cayó el quinto gol asiático, que derrumbó las esperanzas de sacar un punto.

A pesar del resultado, el choque dejó aspectos positivos muy resaltables. Por primera vez en mundiales de esta categoría y de la sub-20, Cuba logró marcar tres goles en un partido. Además, se pudo apreciar la capacidad de superar momentos adversos y no rendirse ante un marcador que amenazaba con engordar en su contra.

“A pesar del resultado puedo rescatar elementos que justifican el optimismo y hasta la satisfacción, como el hecho de recuperar la concentración y salir adelante. A pesar de que equivocamos algunas cuestiones defensivas y cometimos varias imprecisiones en la mitad del campo, también encontramos soluciones dentro del partido para recuperarnos del mal momento y hasta lanzar un mensaje de que era posible el empate, que finalmente no llegó”, declaró el director técnico de los antillanos.

“Hoy enfrentamos a un equipo muy trabajado y con un alto nivel futbolístico, que supo encontrar nuestras deficiencias y nos obligó a superarlas. Espero que, al margen del resultado, los muchachos hayan disfrutado la experiencia y que entiendan que lo que sucedió es un aprendizaje para enfrentar a Senegal y Croacia en los próximos días”, completó el estratega artemiseño. “Este fue un partido con muchos matices y ahora nos toca analizar con aplomo para minimizar los errores y salir con mejor cara al siguiente”, resumió.

El goleador Yojanny González también compartió sus sensaciones: “Estoy muy contento y orgulloso por los dos goles, pero me hubiera alegrado mucho más si hubiéramos alcanzado la victoria”, comentó entre alegre y resignado. “Para mí es un orgullo convertirme en el líder de los goleadores en mundiales, intentaré marcar alguno más en los próximos partidos para ayudar a mi equipo y estirar ese récord en el plano individual”, apuntó.

Cuba enfrentará el próximo 23 de noviembre a Senegal, que empató ante Croacia en esta misma jornada, lo que les da posibilidades de avanzar de la fase de grupos, aunque ciertamente se antoja muy difícil entendiendo el alto nivel competitivo de los rivales del grupo.

Habrá que corregir elementos defensivos, repasar conceptos y aprender de errores que este viernes costaron caro, pero también quedó claro que estos Leones del Caribe tienen carácter para rugir.

(Con información de Jit)