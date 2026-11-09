Digitalización del servicio de radiología mejora la atención pediátrica en Cienfuegos

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El Hospital Pediátrico “Paquito González Cueto” de Cienfuegos cuenta con un servicio de radiología digitalizado que permite agilizar el diagnóstico y la atención de pacientes procedentes de los ocho municipios de la provincia. La tecnología actual facilita el envío de las imágenes a las áreas médicas y reduce la manipulación de placas físicas.

El hospital recibe pacientes de todos los municipios de Cienfuegos, especialmente en horario nocturno, cuando en algunos territorios no siempre existe disponibilidad de equipos o de fluido eléctrico. Por ello, el servicio funciona las 24 horas y constituye una referencia para la atención pediátrica provincial.

Manuel Domínguez, técnico medio en Radiología del hospital, explicó que el servicio atiende a pacientes ingresados en las salas, urgencias que llegan al cuerpo de guardia y pacientes de las terapias intensivas.

«La tecnología que tenemos es digital, con tres baterías. Cada tres o cuatro baterías se realiza el estudio y, mediante la red Wi-Fi, las radiografías se pasan al cuerpo de guardia, a terapia, a ortopedia y a consulta externa», detalló el técnico.

«Es una ventaja muy buena porque los pacientes no tienen que andar con las placas, que a veces se mojan o se manchan. Si la mamá y el médico consideran que debe guardar la radiografía, se le toma una foto con el celular y la tiene guardada para una reconsulta», añadió Domínguez.

Entre los procedimientos más complejos se encuentran los estudios realizados en pacientes con traumatismos de codo, fémur o cadera, que requieren la utilización del equipo portátil dentro de la sala de operaciones. En estos casos se realizan varias tomas para apoyar la intervención quirúrgica.

La digitalización del servicio representa un paso importante en la modernización de la atención pediátrica en la provincia.