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Incorporan a Transfermóvil pagos de trámites de la vivienda

Geysi Rosell Cuéllarpor Geysi Rosell Cuéllar
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El sitio oficial de Facebook del Banco de Crédito y Comercio, de Cienfuegos, anuncia en sus páginas oficiales de las redes sociales que Transfermóvil incorporó el pago del valor catastral de la compra y venta de vivienda en las notarías cubanas.

La nota informativa argumenta que la nueva funcionalidad llega a partir del incremento del umbral para las transferencias entre tarjetas bancarias de personas naturales que recientemente ascendió hasta 2.5 millones de pesos cubanos (CUP).

Asimismo, esclarecen que mantienen vigente la gestión financiera a través de un Cheque de Gerencia de forma presencial en las oficinas bancarias, para quienes carecen de teléfono celular o no es usuario de Transfermóvil.

También aceptan los pagos en efectivos para los valores catastrales, amén de que «este trámite virtual, a través de Transfermóvil, facilita la tramitación, sin filas y sin tener que acudir al banco», añaden.

Geysi Rosell Cuéllar

Periodista de Radio Ciudad del Mar. Laboró anteriormente en Radio Cruces. Multipremiada en eventos provinciales y nacionales de la Radio y la Unión de Periodistas de Cuba.

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