Visita Díaz-Canel la fuente de abasto “Cuatro Caminos”

Compartir en

Como parte del seguimiento permanente que la dirección del país hace al Programa Integral de Aseguramiento del Abasto de Agua en La Habana -el cual ya incluye el análisis de otras provincias del país-, este jueves en la tarde el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, visitó la fuente de abasto “Cuatro Caminos”, ubicada en el capitalino municipio del Cotorro.

Fue un encuentro donde el Jefe de Estado hizo hincapié en seguir buscando las soluciones a cada problema, y en ir haciendo partícipe, en cada una de esas soluciones, a la ciudadanía.

Lo otro sobre cual reflexionó Díaz-Canel Bermúdez fue sobre la importancia de que los problemas no tomen por sorpresa y que, en cada lugar donde exista inconformidad de la población, los decisores y los responsables, así como las organizaciones que hay en cada Zona de Defensa, estén presentes para ofrecer explicaciones, para comunicar con honestidad y “con el pecho al frente”.

Entre otros análisis, el mandatario indagó por la situación de la provincia de Santiago de Cuba y por el municipio granmense de Manzanillo; hizo énfasis en la necesidad de acrecentar las fuentes fotovoltaicas; e insistió en el valor de la comunicación institucional, la cual tiene que ver -recalcó- con la manera en que son atendidas las preocupaciones de la gente.

La jornada de este jueves también contó con la presencia del secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Roberto Morales Ojeda, y del ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), General de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera -ambos, miembros del Buró Político-.

Igualmente participaron la viceprimera ministra Inés María Chapman Waugh; el titular de Energía y Minas, Vicente de la O Levy; el presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Antonio Rodríguez Rodríguez; el primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista en La Habana, Liván Izquierdo Alonso; y la gobernadora de la capital, Yanet Hernández Pérez; entre otros directivos y expertos.

Una vez concluido el encuentro, el equipo de prensa de la Presidencia de la República de Cuba conversó con José Antonio Hernández Álvarez, presidente de la Organización Superior de Dirección Empresarial (OSDE) Agua y Saneamiento, para conocer detalles sobre la fuente de abasto “Cuatro Caminos”.

Sobre el escenario donde tuvo lugar la reunión, el directivo explicó que “se ha sometido a un proceso de rehabilitación capital, desde el punto de vista civil”, y que “se están haciendo un grupo de mejoras importantes en lo eléctrico, para lograr una estabilidad en ese servicio”.

Otra tarea -explicó el dirigente- es que “se está trabajando en un transformador”, lo cual hará posible incorporar dos pozos que hoy están fuera de servicio. Y a lo anterior se suma que “se ejecuta un tramo exclusivo de línea eléctrica, para poner en el mismo circuito los siete pozos” con los cuales cuenta el lugar.

Antonio Hernández detalló que hay cinco pozos dentro de lo que se conoce como circuito priorizado, mientras que dos están fuera de esos márgenes de seguridad. Por lo anterior, dijo, cuando solo funcionan cinco, un grupo importante de la población, sobre todo de los municipios de Habana del Este, y de Guanabacoa, sufren afectaciones.

Con las acciones que se han venido realizando -enunció el presidente de la OSDE- se alcanzará una estabilidad importante que va a redundar en una mejora significativa del servicio de abasto de agua.

Tomado de Cubadebate