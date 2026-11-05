Empresa Provincial de Transporte de Cienfuegos abre depósito para vehículos retenidos: conozca cómo funciona

Según explicó al Portal Provincial del Ciudadano Orlando Valdés Pérez, director de la Empresa Provincial de Transporte de Cienfuegos, este depósito asume «la responsabilidad de garantizar el cuidado y conservación de estos medios que, por una razón u otra, el MININT o el cuerpo de Inspección de Transporte de la provincia, decidan retirar la documentación y recepcionarlo en este lugar para después realizar su posterior valoración de las causas y condiciones y poder hacer la entrega posteriormente».

El directivo precisó que está abierto en horario regular de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., aunque aclaró que durante operativos especiales podrán recibirse vehículos fuera de ese horario. Cuando una ocupación ocurra durante la noche o en fines de semana, los medios permanecerán inicialmente bajo custodia de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y posteriormente serán trasladados al depósito.

¿Quién autoriza la devolución?

La devolución de los vehículos no depende del depósito, sino de la autoridad que ordenó su retención.

Las evaluaciones se realizan mediante una comisión que, de forma habitual, sesiona los viernes y analiza cada caso según las causas de la ocupación, la reincidencia del infractor y otros elementos establecidos por la legislación vigente.

En los casos vinculados al Ministerio del Interior intervienen las autoridades de Tránsito y Registro de Vehículos, mientras que cuando la ocupación responde a acciones del sistema de inspección del transporte, la autorización corresponde a la Dirección Provincial de Transporte.

Procedimiento de recepción y control

Jorge Eduardo González, jefe del depósito, detalló que cada vehículo recibe un tratamiento documental y de registro que garantiza la transparencia del proceso.

Al ingresar el vehículo:

Se confecciona un inventario detallado.

Se realiza un registro fotográfico del estado del vehículo.

El propietario participa en la toma de fotografías para dejar constancia de las condiciones en que fue entregado.

Se coloca una pegatina con número consecutivo para su identificación.

Se entrega al propietario una copia del inventario.

“Las mismas fotos que hacemos nosotros las hace también el cliente”, explicó.

En el caso de las motorinas y otros vehículos eléctricos, las baterías son retiradas y devueltas al propietario como medida preventiva establecida por las regulaciones del cuerpo de protección contra incendios.

Tarifas por servicio de depósito

La permanencia de los vehículos en la instalación genera un cobro por concepto de custodia.

Las tarifas establecidas son:

Motorinas y ciclomotores

Primeras 24 horas: 100 pesos.

A partir del segundo día: 200 pesos diarios.

Coches de tracción animal

Primeras 24 horas: 200 pesos.

A partir del segundo día: 400 pesos diarios.

Automóviles y triciclos

Primeras 24 horas: 300 pesos.

A partir del segundo día: 600 pesos diarios.

Documento de registro de entrada al depósito 👆

Seguridad garantizada las 24 horas

Ante las inquietudes de la población sobre la seguridad de los medios depositados, Valdés Pérez aseguró que «existen todas las condiciones de seguridad, de almacenamiento, de custodia, de iluminación». La empresa ha instalado lámparas solares y adoptado medidas para garantizar la vigilancia con agentes de seguridad en horario diurno y nocturno.

«Todo el tiempo, las veinticuatro horas, existe la custodia necesaria, en coordinación con el MININT y, principalmente en los horarios nocturnos y fines de semana, a través del puesto de mando de MININT, las patrullas van a estar dando recorrido con frecuencia por aquí para prevenir cualquier incidencia», subrayó.

«Tenemos candados, sensores de alarma, luces que se activan con la presencia de alguna persona».

Con la entrada en funcionamiento de esta instalación, Cienfuegos fortalece las acciones dirigidas a incrementar la seguridad vial.