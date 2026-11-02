Modifican horario de atención en oficinas comerciales de Etecsa

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El sitio oficial de Facebook de la División Territorial de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, en Cienfuegos, informa que desde este lunes dos de noviembre sus oficinas comerciales prestarán servicios a partir de las nueve de la mañana.

La nota enfatiza que la modificación en horarios de atención a los usuarios responde a las medidas anunciadas por el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de mantener el horario de verano hasta el próximo año

Etecsa impulsa el uso de los servicios electrónicos, y de manera escalonada y expedita amplía las posibilidades de hacer efectivas múltiples prestaciones mediante la plataforma Transfermóvil y la aplicación Servicios en Línea.