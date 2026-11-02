Modifican horario de atención en oficinas comerciales de Etecsa

El sitio oficial de Facebook de la División Territorial de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, en Cienfuegos, informa que desde este lunes dos de noviembre sus oficinas comerciales prestarán servicios a partir de las nueve de la mañana.
La nota enfatiza que la modificación en horarios de atención a los usuarios responde a las medidas anunciadas por el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de mantener el horario de verano hasta el próximo año
Etecsa impulsa el uso de los servicios electrónicos, y de manera escalonada y expedita amplía las posibilidades de hacer efectivas múltiples prestaciones mediante la plataforma Transfermóvil y la aplicación Servicios en Línea.