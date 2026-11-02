Sociedad

Modifican horario de atención en oficinas comerciales de Etecsa

Geysi Rosell Cuéllarpor Geysi Rosell Cuéllar
ETECSA y el 2023
Implementa ETECSA nueva vía para el reporte de interrupciones
Compartir en

El sitio oficial de Facebook de la División Territorial de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, en Cienfuegos, informa que desde este lunes dos de noviembre sus oficinas comerciales prestarán servicios a partir de las nueve de la mañana.

La nota enfatiza que la modificación en horarios de atención a los usuarios responde a las medidas anunciadas por el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de mantener el horario de verano hasta el próximo año

Etecsa impulsa el uso de los servicios electrónicos, y de manera escalonada y expedita amplía las posibilidades de hacer efectivas múltiples prestaciones mediante la plataforma Transfermóvil y la aplicación Servicios en Línea.

Geysi Rosell Cuéllar

Periodista de Radio Ciudad del Mar. Laboró anteriormente en Radio Cruces. Multipremiada en eventos provinciales y nacionales de la Radio y la Unión de Periodistas de Cuba.

Ver todas las entradas de Geysi Rosell Cuéllar →

Puede que también te guste

Celebra aniversario Sindicato de Industrias en Cienfuegos

🎧 Celebra aniversario Sindicato de Industrias en Cienfuegos

Correos Cienfuegos a tono con estrategia de bancarización en Cuba

Correos Cienfuegos a tono con estrategia de bancarización en Cuba

La-vida-de-41-millones-de-personas-en-Latinoamerica-se-encuentra-amenazada

La vida de 41 millones de personas en Latinoamérica se encuentra amenazada

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *