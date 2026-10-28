Examina Pardo Guerra en Cienfuegos acciones para minimizar riesgos sanitarios

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El General de División Ramón Pardo Guerra, Jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, comprobó en Cienfuegos las acciones que adoptan distintos sectores para minimizar los efectos ante situaciones complejas con el abasto de agua y la presencia de arbovirosis causadas por la compleja situación con la recogida de desechos sólidos y la presencia de roedores y el agente trasmisor del dengue; el mosquito Aedes Aegypti.

Autoridades de salud en la provincia sureña explicaron los municipios con mayor complejidad epidemiológica y alertaron cuáles son los factores que más destacan, sobresaliendo el enyerbamiento, la acumulación de agua que sirve como criadero de mosquitos y la higienización, fundamentalmente en zonas periféricas de la ciudad capital.

El también miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba insistió en el aprovechamiento y la puesta en marcha de los planes para reducir riesgo y evitar así la propagación de enfermedades que comprometan la salud del pueblo.

En ese sentido insistió en devolverle a Cienfuegos su eslogan de «La Perla del Sur», para ello es necesario la intersectorialidad, donde cada empresa, organismo y entidad juegue el papel que le corresponde sin desestimar el vínculo con el pueblo y las organizaciones de masas.

Más adelante recibió una pormenorización de las acciones que realiza cada sector para lograr tales propósitos, como Salud Pública, Comunales, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Educación, todos bajo la conducción del Partido y Gobierno en la provincia.