En Cienfuegos, VI Festival Internacional de Arte y Cultura

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El Movimiento Cultural Sur (MCSur), en su capítulo Cienfuegos, efectuará este martes el VI Festival Internacional de Arte y Cultura, como plataforma de pensamiento crítico y creación estética a favor de la paz.

Poetas, escritores, dramaturgos, bailarines, artistas de la plástica, investigadores, educadores populares y gestores comunitarios, presentarán sus ponencias o creaciones artísticas en el encuentro.

Con 35 años de accionar de forma ininterrumpida el MCSur lo integran una veintena de países que defienden la cultura y la paz de los pueblos.

Recientemente otorgó el Premio Doctorado Nobilis Causa a 35 personalidades de 11 naciones, quienes destacan en la música, la poesía, las artes plásticas y el periodismo, entre otras manifestaciones.

En Cienfuegos el Movimiento se integró hace menos de un año, pero mantiene un crecimiento vertiginoso y desarrolla múltiples acciones teóricas y prácticas, que visibilizan la resistencia cultural de comunidades, grupos, mujeres y jóvenes.

Tomado del Telecentro Perlavisión