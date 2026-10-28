Jóvenes cienfuegueros rinden homenaje a Camilo

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Jóvenes de Cienfuegos rindieron homenaje este 28 de octubre a Camilo Cienfuegos Gorriarán, en una jornada dedicada a recordar la vida y el legado del Señor de la Vanguardia, a 67 años de su desaparición física.

Como parte de la conmemoración, la Unión de Jóvenes Comunistas desarrolló actividades con la participación de estudiantes, organizaciones juveniles, instituciones educativas y otros actores de la sociedad. La jornada incluyó además el lanzamiento en la provincia de la campaña por el aniversario 65 de la UJC, bajo el eslogan «La talla es hacer».

Edyl Pérez, primer secretario del Comité Provincial de la UJC, explicó que la fecha constituyó también una oportunidad para fortalecer el trabajo de la organización en las comunidades.

En el área del malecón cienfueguero se activaron los siete proyectos de la Red Juvenil Comunitaria, con la integración de empresas, actores económicos y representantes de diferentes instituciones. La iniciativa acercó las propuestas de la juventud a la población y promovió acciones vinculadas con la cultura, la recreación sana y el trabajo comunitario.

El homenaje a Camilo reafirmó el compromiso de las nuevas generaciones con la historia y con la obra social de la Revolución.