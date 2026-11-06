Gala artística «50 por los 50», este viernes en el Teatro Tomás Terry

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La Sala Principal del Teatro Tomás Terry acogerá este viernes (4:00 p.m.) la gala artística «50 por los 50», un homenaje de la cultura cienfueguera por el medio siglo de la constitución de los órganos del Poder Popular.

El nutrido elenco protagonista de la función mezcla artistas aficionados y profesionales, bajo la dirección de Richard Eleaga.

Entre los cuales figuran las solistas Ingrid Rodríguez y Anaybis Hernández, la guitarrista concertista Ariadna Cuéllar, así como los poetas Alberto Vega Falcón y Jorge Sosa.

En el apartado de agrupaciones destacan la orquesta de cámara Concierto Sur, la de niños de la Escuela Vocacional de Arte, el cuarteto Latin Sax, el grupo musical «Son del Sur» y la compañía de espectáculos Giros.

La entrada será libre.