Realiza la ANAP en Cienfuegos acciones para saludar aniversario 68 del triunfo de la Revolución

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La inauguración de casitas comunitarias, reaperturas de placitas y puntos de ventas de productos agropecuarios y de campiñas pioneriles están entre las principales actividades que desarrolla en Cienfuegos la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, como saludo al aniversario 68 del triunfo de la Revolución cubana el primero de enero de 1959.

Centran las acciones, además, el intercambio directo con los campesinos que más aportan para concretar compromisos y posibilidades de entregas; así como el crecimiento de jóvenes comunistas en tre comités de base en las cooperativas, Dionisio San Román, Luis Pérez Lozano, ambas de la cabecera provincial y la Ricardo Díaz, de Cumanayagua.

Según declaraciones de Yadier Lazcano Quevedo, miembro del Buró Provincial de la ANAP en Cienfuegos, en las más de 101 cooperativas existentes realizarán encuentros con productores e integrantes de los movimientos de avanzada en la producción de alimentos y completarán el plan de ingreso monetario a la organización campesina.

Explicó que antes de la efeméride patria, iniciarán la construcción de una loza sanitaria en las CCS Toribio Lima, del municipio de Cruces, en esa misma localidad una nave de cura de tabaco en la cooperativa de créditos y servicios Sergio González, y otra en CPA Antero Regalado, de Aguada de Pasajeros; así como estimulan en todas las bases la aplicación de la ciencia, la técnica, innovación y agroecologia.

Completan el programa de actividades las visitas a tarjas y monumentos, actualización de los sitiales históricos y la entrega de donativos de alimentos a centros asistenciales de la Salud Pública; las donaciones de sangre; actualización y embellecimiento de las vallas y los balances de la labor de las brigadas FMC-ANAP y las juveniles campesinas.