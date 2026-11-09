Participa agrupación de teatro infantil de Palmira en Congreso Internacional

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El proyecto Pequeños Juglares del municipio cienfueguero de Palmira participó en el Congreso Internacional Comunidad 2026 desde la modalidad virtual, pues rediccionan su hacer sobre la base de que los propios niños compartan sus experiencias.

Darnelys Vázquez Fuentes, instructora de teatro de la Casa de Cultura Olga Alonso y directora de Pequeños Juglares, explicó que el evento contó con la organización del Consejo Nacional De Casas de Cultura, de La Habana.

Y los resultados del quehacer de Pequeños Juglares lograron visualizarse en la categoría «Cultura popular, tradición, patrimonio e identidades culturales vs. homogenización cultural hegemónica» que visibiliza el valor del teatro y las tradiciones locales. .

La agrupación de teatro infantil Pequeños Juglares arribó recientemente a sus nueve años de vida y durante este periodo exhibe importantes premios en varios ámbitos culturales e investigativos y deviene baluarte de esta manifestación artística en Palmira