IPVCE Carlos Roloff descentralizada actividades docentes

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El IPVCE Carlos Roloff Mialofsky informó que, hasta tanto existan las condiciones necesarias para concentrar nuevamente la matrícula en la sede del centro, los estudiantes recibirán atención docente en sus respectivos municipios de residencia.

Esta medida responde a la actual situación del país, agravada por el recrudecimiento del bloqueo económico de Estados Unidos, según explicó Alfonso Efraín Cruz Ferreyra, director general de Educación en Cienfuegos.

Por otra parte, anunciaron que los estudiantes ganadores de los concursos municipales deberán presentarse a los certámenes provinciales en sus municipios de residencia, a partir de esa misma fecha y de acuerdo con el calendario establecido.

En la ciudad de Cienfuegos estas actividades sucederán en la sede del Palacio de Pioneros.

Los centros definidos para la atención a los estudiantes son:

Cienfuegos

– Guaos: CM Hermanos Valladares.

– Cienfuegos CEN: CM Henry Reeve.

– IPU Martín Dihigo Llano.

Cumanayagua

– IPU Manuel Prieto Labrada.

– CM Antonio Rodríguez Pereira (La Sierrita).

Rodas

– IPU Ernesto Guevara.

Cruces

– IPU Batalla de Mal Tiempo.

Aguada

– IPU Sergio González López.

– Covadonga: CM Ramón López Suárez.

Lajas

– IPU Frank País García.

Palmira

– IPU Roberto Roque.

Abreus

– IPU José Martí.

– CM Félix Edén Aguada.

La incorporación está prevista para el lunes 9 de noviembre de 2026, en las instituciones educativas y sedes establecidas para cada territorio.

Se mantiene la valoración de las condiciones para un posible retorno concentrado de la matrícula al IPVCE durante el mes de noviembre, siempre que se disponga del combustible necesario. De no ser posible, continuará la atención descentralizada en los territorios.