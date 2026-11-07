Cienfuegos

Desarollan acciones para la prevención de indisciplina sociales el delito en Cienfuegos

Geysi Rosell Cuéllarpor Geysi Rosell Cuéllar
La Fiscalía ante el delito y corrupción
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En Carolina Viajo realizaron un encuentro comunitario dónde conversaron sobre los peligros del consumo de drogas o sustancias similares con testimonios de personas que hoy extinguen sanción en libertad por hechos delitivos asociados a dicho flagelo.

La MsC Carmen Onilda Carrillo Perurena, jueza profesional del Tribunal Provincial Provincial lideró la actividad y también explicó sobre los aspectos más significativos de las Leyes de la Vivienda y de la Tierra Agropecuaria y Forestal, de reciente aprobación.

Este tipo de encuentro cuenta con el apoyo de la MIPYME local «Sabores Hernández» que dona productos frescos a quienes exteniguen sanción en libertad y a personas vulnerables y todo este trabajo forma parte del Proyecto Sinergia, de la Universidad de Ciencias Médicas, argumentó Carrillo Perurena.

Carolina Viejo deviene escenario de acciones similares y convergen profesionales universitarios, organizaciones de masas y pobladores que conocen sobre el impacto de las drogas en todas las áreas de la vida, tanto individual como social gracias al hacer de Carmen Onilda Carrillo Perurena.

Geysi Rosell Cuéllar

Periodista de Radio Ciudad del Mar. Laboró anteriormente en Radio Cruces. Multipremiada en eventos provinciales y nacionales de la Radio y la Unión de Periodistas de Cuba.

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