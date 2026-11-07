Desarollan acciones para la prevención de indisciplina sociales el delito en Cienfuegos

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En Carolina Viajo realizaron un encuentro comunitario dónde conversaron sobre los peligros del consumo de drogas o sustancias similares con testimonios de personas que hoy extinguen sanción en libertad por hechos delitivos asociados a dicho flagelo.

La MsC Carmen Onilda Carrillo Perurena, jueza profesional del Tribunal Provincial Provincial lideró la actividad y también explicó sobre los aspectos más significativos de las Leyes de la Vivienda y de la Tierra Agropecuaria y Forestal, de reciente aprobación.

Este tipo de encuentro cuenta con el apoyo de la MIPYME local «Sabores Hernández» que dona productos frescos a quienes exteniguen sanción en libertad y a personas vulnerables y todo este trabajo forma parte del Proyecto Sinergia, de la Universidad de Ciencias Médicas, argumentó Carrillo Perurena.

Carolina Viejo deviene escenario de acciones similares y convergen profesionales universitarios, organizaciones de masas y pobladores que conocen sobre el impacto de las drogas en todas las áreas de la vida, tanto individual como social gracias al hacer de Carmen Onilda Carrillo Perurena.