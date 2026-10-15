Celebran en cooperativa cienfueguera Día Mundial de la Mujer Rural

Compartir en

La finca agroecológica diversificada y unidad docente Punta la Cueva, del productor Emilio Bermúdez Cuéllar, perteneciente a la cooperativa de créditos y servicios Dionisio San Román, fue sede hoy en Cienfuegos de la celebración del Día Mundial de la Mujer Rural.

En encuentro organizado por la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños y la Federación de Mujeres Cubanas, representantes de las féminas cienfuegueras del campo que producen la tierra, crían animales, cultivan plantas y realizan otras tareas agrícolas socializaron sus experiencias.

De esa manera atípica, sin acto, pero con exposiciones, charlas, enseñanzas y gratitud, hablaron de sus logros, aspiraciones, de la creatividad y esfuerzo ante las carencias provocadas por el bloqueo económico que las obliga a ganar mayor protagonismo y a demostrar su valía.

Después de un recorrido por la finca Punta La Cueva , las más destacadas en bases productivas de la localidad recibieron diplomas de reconocimiento; mientras que Maileny Peña González, campesina de la CCS Dionisio San Román, habló en nombre de todas, para patentizar que las mujeres rurales entregan sus fuerzas para garantizar la soberanía alimentaria.

La conmemoración de las campesinas cienfuegueras en el Día Mundial de la Mujer Rural devino taller de capacitación, diálogos sobre transformaciones económicas y sociales, y potencialidades de los campos sureños.