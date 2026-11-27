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Como parte del sexto ejercicio nacional de prevención y enfrentamiento al delito, la corrupción, las drogas, las ilegalidades y las indisciplinas sociales, en el municipio cienfueguero de Palmira realizan acciones de control y trabajo comunitario.

Según destaca el sitio oficial de Facebook, correspondiente a las autoridades de dicho territorio sureño, la Dirección de Inspección direcciona su quehacer hacia el control de precios abusivos, productos vencidos, falta de autorización visible e inspeccionan panaderías de manera alterna.

Asimismo, están vinculados al trabajo preventivo los profesionales de la Dirección Municipal de Ordenamiento Territorial y Urbanismo y los especialistas de Salud y Educación que realizan charlas en centros educativos sobre las consecuencias del consumo de drogas.

Las notas informativas en las redes sociales que ofrecen seguimiento al tema, destacan también sobre el desempeño de la Oficina Nacional de Administración Tributaria, pues mantiene la revisión de contribuyentes deudores, y otra tarea durante programa de trabajo es el chequeo correcto de los grupos de las políticas sociales.

El Ejercicio acontece hasta el próximo 5 de diciembre e incluye intercambios en varios centros y acciones para fortalecer el movimiento participativo Mi Barrio por la Patria y mantener así una actuación activa en las comunidades.