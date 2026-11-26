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La Unidad Provincial de Tránsito en Cienfuegos anuncia sobre nueva medida de enfrentamiento, ante el aumento de infracciones de la Ley 109 del Código de Seguridad Vial, referida a la conducción sin licencia.

La Mayor Martha Sonia Durán Crespo, Jefa de la Unidad, explicó que serán retenidos en los centros de depósitos los vehículos de los conductores que detecten circulando sin licencia, hasta tanto presenten el documento, aún cuando el tiempo se extienda por meses.

La conducción sin licencia es una de las problemáticas más crítica en la provincia que influye en el aumento de la accidentalidad y todo vehículo autónomo equipado con motor y acelerador requiere que su conductor posea licencia de conducción y utilice casco de protección.

En el caso de ciclomotores y otros medios eléctricos similares, la categoría exigida es la Licencia de Conducción A para motos y A1 para motorinas, el conductor debe cumplir los trámites establecidos para su obtención, incluyendo los exámenes teóricos y prácticos correspondientes.

De enero a la fecha en la provincia de Cienfuegos han ocurrido 140 accidentes en la vía pública que provocaron la muerte a 15 personas y 232 sufrieron lesiones.