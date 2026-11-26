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La Empresa Municipal de Aseguramiento al Comercio (EMACC) de Cienfuegos fue distinguida por la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) durante la celebración de su pleno provincial. En el encuentro, las autoridades territoriales y la organización femenina evaluaron el impacto de las transformaciones económicas y sociales desplegadas en las comunidades, destacando los avances en la creación de redes de apoyo, el impulso a proyectos de desarrollo local y la generación de empleo para mujeres y jóvenes.

Durante la sesión, los representantes de EMACC expusieron los resultados de su trabajo de asistencia social en el territorio. Entre las principales acciones reportadas sobresalen la atención directa a personas en situación de vulnerabilidad, el apoyo sistemático al funcionamiento del Sistema de Atención a la Familia (SAF) en el barrio La Gloria y la entrega constante de donativos destinados a la atención de los adultos mayores en el hogar de ancianos local.

El reconocimiento otorgado por la FMC ratifica el compromiso de las instituciones locales con el bienestar colectivo y el fortalecimiento del trabajo comunitario. Representantes de la entidad reafirmaron su disposición de dar continuidad a estos programas de apoyo social, articulando esfuerzos junto al Gobierno Provincial y el Ministerio del Comercio Interior para impactar de manera positiva en la calidad de vida de las familias cienfuegueras. Informó Laura Gertrudis Naranjo Comunicadora dela EMACC.