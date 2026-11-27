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Este 27 de noviembre se conmemora el aniversario 155 del fusilamiento de los 8 estudiantes de Medicina, jóvenes que fueron víctimas de la injusticia y la barbarie colonial.

En Cienfuegos, la Federación Estudiantil Universitaria de la Universidad de Ciencias Médicas recordó la fecha como un llamado a preservar la memoria histórica y reafirmar el compromiso con la salud y el bienestar del pueblo.

«Para nosotros, los estudiantes de las ciencias médicas, el 27 de noviembre es una fecha que nos invita a recordar, reflexionar y reafirmar nuestro compromiso con la historia y con la vida», expresó Jorge David Sánchez Ramos, presidente de la FEU de esa casa de altos estudios.

Los 8 estudiantes de Medicina, con edades comprendidas entre los 18 y los 21 años, fueron fusilados por las autoridades coloniales españolas. Su sacrificio quedó grabado para siempre en la memoria del pueblo cubano y constituye una de las páginas más dolorosas de la lucha por la independencia nacional.

Para los futuros profesionales de la salud, la efeméride representa el valor de la juventud, la defensa de los ideales y el compromiso de luchar por un futuro mejor. El ejemplo de los 8 estudiantes recuerda que la formación médica trasciende el conocimiento científico y se vincula con la responsabilidad social.

«Ser estudiantes de las ciencias médicas no significa solamente formarnos como profesionales, sino también ser hombres y mujeres comprometidos con la salud, la justicia y el bienestar de nuestro pueblo», precisó Sánchez Ramos.

A 155 años de aquel triste suceso, la mejor manera de honrar la memoria de los ocho estudiantes de Medicina es continuar estudiando, preparándose y creciendo como profesionales y seres humanos.

En Cienfuegos, la jornada reafirmó el orgullo de pertenecer a las ciencias médicas y el compromiso con una atención de salud más humana y solidaria.