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Garantizar el acompañamiento y acceso a oportunidades hasta lograr mejoras reales en la vida de las féminas, fue acuerdo unánime de las miembros del Comité Provincial de la Federación de Mujeres Cubanas en Cienfuegos, durante el último pleno del actual año realizado la víspera.

El liderazgo femenino sureño en la comunidad para mantener la vitalidad de la organización en la etapa evaluada, materializó acciones de capacitación con cuadros, reuniones con secretarias de bloques y delegaciones, la creación de 5 hogares de alimentación comunitaria, producción de alimentos en patios y parcelas, creación de Casas Talleres y de 60 proyectos de desarrollo local con perspectiva de género.

Según el informe presentado por el Secretariado a las integrantes del Comité Provincial, hasta la fecha han entregados créditos a 20 mujeres emprendedoras, existen 54 bazares comunitarios en funcionamiento y lograron incorporar al estudio o al trabajo más de 70 jóvenes que estaban desvinculadas de ambos escenarios.

Ana Ibis Gómez Hernández, secretaria general de la FMC cienfueguera, sintetizó como fortalezas principales en el año que está por concluir, el crecimiento de la participación femenina, el fortalecimiento del trabajo comunitario y las redes de apoyo, los avances en empleo, formación y proyectos productivos y un mayor protagonismo en el control popular.

Dentro de la agenda del debate las participantes adoptaron otros acuerdos que responsabilizan a cada federada en la correcta implementación de las transformaciones económicas y sociales, desde sus delegaciones, haciendo así que las medidas lleguen a la base, se comprendan desde la perspectiva de género y alcancen mejoras concretas, principalmente las mujeres con situación de mayor vulnerabilidad y sus familias.