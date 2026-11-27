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La nueva versión de Transfermóvil permite solicitar turnos para gestionar servicios en sucursales del Banco Popular de Ahorro con el propósito de facilitar la atención a sus clientes y evitar largas colas.

Sitios oficiales de Etecsa y sectores bancarios promueven la actualización de múltiples nuevas funcionalidades desde el pasado 25 de noviembre y explican que por el momento para Bandec solo funciona en La Habana.

Cómo novedad de la plataforma de pago más usada por los cubanos destaca que a partir de ahora es posible el reenvío de notificaciones de operaciones, una nueva vista del lector QR y un tributo para profesionales de la Comunicación Social.

En el caso del reenvío, al realizar un pago en línea, una transferencia o una operación de caja extra y no recibir el mensaje de confirmación, consultan la última transacción desde el menú Consulta y concluyen el proceso a través de sms, explican.

Es relevante, asimismo, la nueva vista del lector QR, porque permite identificar en el escáner la operación a realizar, como una medida para aportar mayor seguridad al pago.

Otra funcionalidad es el Pago de factura programado, desde el monedero MiTransfer los usuarios tienen la oportunidad de programar pagos mensuales de teléfono, electricidad, agua y gas, modificar la fecha, cancelar la solicitud o pagar manualmente, explica.

La actualización puede descargarse desde Configuración, en la propia aplicación, o a través de @TransfermovilCuba.