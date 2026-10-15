Desarrollan en Cienfuegos Taller Provincial de Calidad en el Día Mundial de la Normalización 

Compartir en

La conferencia titulada Prerrequisitos constructivos de la inocuidad de los alimentos, de la Máster en Ciencias Tamara María Rivero Sánchez, especialista de la Empresa Pesquera Industrial del territorio, inició el Taller Provincial de Calidad, que conmemoró hoy en Cienfuegos el Día Mundial de la Normalización.

Como cada 14 de Octubre, fecha fijada para la celebración en el Orbe, desde 1970, expertos de Calidad de varias empresas sureñas se reunieron para actualizar conocimientos e intercambiar experiencias, a través de la exposición de sus trabajos y dialogar sobre optimización de procesos, tecnologías emergentes, eficiencia energética, sostenibilidad y responsabilidad social.

Auspiciado por la Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de Cuba, (UNAICC), la Sociedad de Ingeniería Mecánica, Eléctrica e Industrial y la Unidad Territorial de Normalización en Cienfuegos, el encuentro devino momento oportuno para destacar la importancia de la calidad, las normas y su impacto en la sociedad.

Acapararon la mayor atención las conferencias impartidas por de la Máster en Ciencias Mayrel Fuentes Díaz, titulada La ciencia y la innovación en función del desarrollo económico y social, y la del joven Carlos Enrique Mendoza Monzón, estudiante universitario del quinto año de la carrera de Ingeniería Mecánica, sobre el exceso de calor en los paneles solares.

El Máster Francisco Manuel Pérez Díaz, presidente de la Sociedad de Ingeniería Mecánica, Eléctrica e Industrial, tuvo a su cargo las palabras conclusivas , en las que reconoció la connotación del taller.

El taller, que forma parte de las actividades que desarrollan en el territorio sureño durante el Mes de la Calidad, como se le denomina a Octubre, contó con la asistencia de ingenieros y arquitectos, de expertos de la Empresa Pesquera Industrial, la de Gestión del Conocimiento y la Tecnología, el CITMA, ETECSA, Almacenes Universales y de secciones de base de la UNAICC, entre otros.