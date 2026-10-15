Avanza curso escolar en Universidad de Cienfuegos con modalidad semipresencial

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La Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez inició el pasado primero de septiembre el nuevo curso escolar, en un contexto marcado por las complejidades económicas, energéticas y de movilidad que enfrenta el país.

De acuerdo con declaraciones de la rectora, Orquídea Urquiola Sánchez, la institución organizó el período lectivo a partir de las experiencias acumuladas durante el semestre anterior y con el propósito de garantizar la continuidad de la formación universitaria, pese a las limitaciones existentes.

“Es un curso que se desarrolla bajo las complejidades del entorno en el cual estamos viviendo, pero que lo hemos hecho de una manera organizada, tomando como experiencia el semestre anterior”, afirmó la rectora.

Urquiola Sánchez explicó que la crisis energética genera dificultades para asegurar las condiciones necesarias para el desarrollo normal de las actividades docentes. A ello se suman los problemas de movilidad que afectan tanto a los estudiantes como a la comunidad universitaria.

Como parte de la estrategia adoptada, la Universidad de Cienfuegos implementa un modelo semipresencial y a distancia. La concepción establece que los estudiantes de todas las carreras y años tengan períodos de presencialidad en la sede universitaria, durante un tiempo determinado, para luego continuar su formación desde sus municipios.

En esa segunda etapa, los Centros Universitarios Municipales asumirán una responsabilidad esencial en el seguimiento y desarrollo del proceso docente-educativo. Para ello, la universidad ha trabajado en la organización de las actividades y en la articulación con esas instituciones.

“Todos nuestros estudiantes, de todas las carreras y de todos los años, tienen un nivel de presencialidad en nuestra universidad durante un período de tiempo determinado y después van hacia sus municipios”, explicó la rectora.

Según Urquiola Sánchez, los centros municipales desempeñarán un papel cada vez más importante en la formación profesional, especialmente en un escenario que exige aprovechar mejor los recursos disponibles y adaptar las formas tradicionales de enseñanza.

A pesar de las dificultades, la institución confía en la preparación de su claustro y en la participación de toda la comunidad universitaria.