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🎧Triángulo de la confianza: Cuatro años del proyecto Mariposas de Cienfuegos

Jorge Dominguez Moradopor Jorge Dominguez Morado
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Con el objetivo de recuperar física y psicológicamente a las mujeres afectadas por el cáncer de mama surgió el 19 de octubre de 2022 en Cienfuegos el proyecto Mariposas. Una representación de este grupo comparte con los oyentes del programa El triángulo de la confianza.

Jorge Dominguez Morado

Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.

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