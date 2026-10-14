🎧Triángulo de la confianza: Cuatro años del proyecto Mariposas de Cienfuegos

Con el objetivo de recuperar física y psicológicamente a las mujeres afectadas por el cáncer de mama surgió el 19 de octubre de 2022 en Cienfuegos el proyecto Mariposas. Una representación de este grupo comparte con los oyentes del programa El triángulo de la confianza.
Jorge Dominguez Morado
Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.Ver todas las entradas de Jorge Dominguez Morado →