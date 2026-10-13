Premian mejores proyectos de innovación en fórum de COPEXTEL Cienfuegos

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El joven Edgar Miguel Dita, trabajador de la Filial Copextel Cienfuegos, ganó el premio Relevante del IX Fórum por la Innovación 2026, efectuado en ese centro, como parte de la Jornada Nacional de Homenaje a la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores.

Su investigación denominada Adaptación de la placa HT-20 en las cajas decodificadoras para televisores, con una gran repercusión por su valoración económica y aporte social, sobresalió entre los trabajos presentados al jurado, en el evento que apostó por la investigación y desarrollo con esfuerzos propios empleando la creatividad.

Los dos lauros Destacado, correspondieron a Elizabeth González Vera, por su obra Diseño e Implementación del Cuadro de Mando Integral para medir la eficacia de los procesos de COPEXTEL Cienfuegos y a Carlos Alberto Arencibia Hernández, por la Metodología de reparación del módulo fotovoltaico portátil.

Los especialistas encargados de evaluar las investigaciones, determinaron además, otorgar cuatro menciones a Rubén Hurtado, Grisel Noya, Rebeca Morejón y a Carlos Manuel Hernández.

La totalidad de los trabajos presentados y premiados en el forum son representativos de la creatividad del colectivo en cada una de las áreas, para encontrar soluciones ante demandas de los clientes y atención directa a la población, mantener el cumplimiento de los indicadores de eficiencia económica y sustituir recursos.