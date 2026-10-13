Celebran Día del Trabajador Bancario en Cienfuegos

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Con una agenda de celebraciones que incluye matutinos especiales y actividades de reconocimiento a trabajadores destacados, las instituciones bancarias de Cienfuegos celebran este 13 de octubre, pues en igual fecha del año 1960 ocurrió la nacionalización de la banca.

Así informaron a la prensa Anay Terry Tejeda y Leydi González Mederos, responsalizadas con la comunicación en las Direcciones Provinciales del Banco de Crédito y Comercio y del Popular de Ahorro, respectivamente, quienes transmitieron la felicitación a los hombres y mujeres del sector.

La jornada coincide, además, con el inicio del pago a los jubilados, procesos en el que destaca el compromiso de los bancarios con las transformaciones en marcha.

Sobresalen también entre las acciones por el Día del Trabajador Bancario la entrega de sellos que reconocen el quehacer de profesionales del medio que suman hasta 40 años ininterrumpidos de labor.

La nacionalizón la banca en Cuba puso a esas instituciones bajo control estatal por lo que ese hecho histórico se celebra cada año en la jornada concebida para los trabajadores del sector, que concluye el 26 de noviembre, en saludo al Día del Economista cubano.