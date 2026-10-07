Concluye proyecto territorial para la gestión integral del agua en la cuenca del río Damují

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Con un notable impacto científico y ambiental concluyó en Cienfuegos el proyecto territorial “Fortalecimiento de la gestión de la calidad de los recursos hídricos de la cuenca Damují desde enfoques integrados”, conocido como GESCAD, coordinado por el Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos, CEAC.

La iniciativa comenzó en 2023, dentro del marco del programa Gestión Ambiental para el Desarrollo Sostenible en Cienfuegos, del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.

Durante el taller de cierre, especialistas e investigadores socializaron los principales resultados obtenidos en favor de la protección y el manejo sostenible de las fuentes hídricas de la provincia.

Entre los aportes más importantes figura la fundamentación de principios para orientar la gobernanza ambiental del agua, a partir de la legislación cubana y de criterios de eficacia, eficiencia, participación comunitaria y sostenibilidad.

El equipo desarrolló además un procedimiento metodológico y un índice contextualizado para evaluar la sostenibilidad ambiental de los ecosistemas acuáticos a escala local, herramienta que podría aplicarse en otros territorios del país.

Los estudios incluyeron diagnósticos sobre el estado del embalse Abreus, donde predominan condiciones mesotróficas y se identificaron áreas urbanizadas dentro de su franja hidroreguladora.

También fueron determinados 18 impactos ambientales asociados a las actividades agrícolas y se cuantificó el valor económico total de los bienes y servicios ecosistémicos que brinda ese importante cuerpo de agua.

La doctora en Ciencias Mabel Seisdedo Losa, investigadora titular del CEAC y responsable del proyecto GESCAD, destacó que “el impacto científico del proyecto está respaldado con la obtención de cinco publicaciones científicas, tres tesis defendidas —una de grado y dos doctorales—, ocho ponencias en eventos y un premio provincial de investigación”.

Las acciones de GESCAD se desarrollaron como contraparte territorial del proyecto regional CReW+, dedicado al manejo integrado del agua y las aguas residuales mediante soluciones innovadoras y mecanismos de financiamiento en la región del Caribe.

Esta iniciativa cuenta con el respaldo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Banco Interamericano de Desarrollo, y beneficia a 18 países de la cuenca del Gran Caribe.