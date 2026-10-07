Analizan innovaciones en forum Copextel Cienfuegos 

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Apostar por la investigación y desarrollo con esfuerzos propios empleando la creatividad en cada una de las áreas es objetivo principal de las investigaciones que presentaron trabajadores de la Filial Copextel Cienfuegos, en su noveno Forum por la Innovación 2026.

La exposición de 8 ponencias devino enriquecedor intercambio entre especialistas, la Junta de Dirección y una representación de los trabajadores, quienes debatieron sobre cómo se puede colaborar para mantener el cumplimiento de los indicadores de eficiencia económica, incrementar la productividad y el ahorro de los recursos.

Las obras que presentaron estuvieron relacionadas con herramientas de recopilación y análisis de ingresos de servicios técnicos; la reparación de módulos fotovoltaicos; eficacia de los procesos; anteproyecto de una solinera para la Filial; recuperación de amoladoras y adaptación de cajas decodificadoras, entre otros .

El jurado otorgó un premio Relevante, uno Destacado y una mención, a partir de los aportes económicos y sociales que implican las investigaciones y soluciones ante demandas de los clientes y atención directa a la población

Las palabras conclusivas del encuentro estuvieron a cargo de Pablo Rafael Finalé Hernández, gerente general de Copextel Cienfuegos, quién se refirió a la conmemoración del aniversario 50 del crimen de Barbados y resaltó los aportes económicos y sociales que implican las investigaciones del fórum y la importancia de estandarizar las soluciones.