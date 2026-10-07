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Rinden tributo a mártires de Bárbaros en CPA que lleva su nombre en Cienfuegos

Marcia Silva Llanopor Marcia Silva Llano
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La única cooperativa que en la provincia de Cienfuegos lleva el nombre Mártires de Barbados, fue escenario en la tarde de este SEIS de octubre, del acto de homenaje de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños en el territorio, a las víctimas del crimen terrorista de Barbados.

Campesinos y familiares de la cooperativa de producción agropecuaria de la zona de Rancho Luna, luego de haber concluido su faena productiva se reunieron para condenar una vez más el hecho homicida que le arrancó la vida de 73 personas inocentes, entre ellas 24 esgrimistas del equipo nacional juvenil de Cuba que regresaban a la patria tras ganar todas las medallas de oro del Campeonato Centroamericano y del Caribe.

En el encuentro alumnos y maestros de la escuela primaria de Rancho Luna, con conocimientos de la masacre atroz, hicieron una reseña de la voladura en pleno vuelo de la aeronave de Cubana de Aviación provocada por una bomba que colocaron mercenarios al servicio de la CIA, hecho criminal que sigue impune y que duele en la memoria de los cubanos.

La joven campesina, Claudia Mena, habló en nombre de los asociados de la CPA Mártires de Barbados y de todos los anapistas sureños, para a medio siglo del criminal hecho, denunciar una vez más el odio y terrorismo del Gobierno de los Estados Unidos contra la Isla y a su vez ratificar la disposición del colectivo de trabajar para continuar siendo un importante polo productivo del municipio de Cienfuegos.

Marcia Silva Llano

Periodista de Radio Ciudad del Mar. Especializada en temas de la mujer, el sector cooperativo-campesino. Escribe y conduce el espacio Hablemos de calidad, que transmite la revista A esta Hora, de Radio Ciudad del Mar. El 27 de septiembre de 2017 recibió en Cienfuegos el Premio del Barrio, por el aporte y contribución al trabajo de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) en aquella provincia.

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