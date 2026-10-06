Realizan actividades destinadas a los niños en Palmira durante Octubre Urbano

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En el municipio cienfueguero de Palmira realizan actividades de formación vocacional dentro del marco de la jornada nacional Octubre Urbano e impulsan iniciativas con el apoyo de profesionales de la Casa de la Cultura «Olga Alonso».

Darlenys Vázquez Fuentes, comunicadora institucional de la Dirección Municipal de Ordenamiento Territorial y Urbano, informó que para despertar el interés por el cuidado del entorno, con perspectiva de la resiliencia climática, la sostenibilidad e inclusión social, utilizan las manifestaciones artísticas con el grupo Tren de la Alegría.

El Tren de la Alegría palmireño cuenta con el asesoramiento de profesionales de la arquitectura, las artes plasticas, el diseño gráfico y con acciones recreativas avivan en los más pequeños el amor hacia el cuidado mediambiental y la conservación patrimonial, constató.

La primera actividad de este tipo, de las múltiples a realizar a lo largo del presente mes, aconteció en el Palacio de Pioneros «Máximo Gómez Báez», dónde también aludieron a la convocatoria ONU-Habitat para repensar nuestras ciudades y construir un futuro más justo, sostenible y resiliente, recalcó.