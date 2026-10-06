“Criterio Compartido”: La atención a personas y segmentos de mayor vulnerabilidad en Cuba

Compartir en

La segunda emisión del espacio radial ­“Criterio Compartido”, saldrá al aire este miércoles 7, a las 7 y 15 de la mañana, por Radio Rebelde, con la presencia del Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en diálogo con la periodista Bárbara Betancourt.

La propuesta estará dedicada a reflexionar sobre los esfuerzos que desarrolla el país dirigidos a la atención a personas y segmentos de mayor vulnerabilidad, en medio del recrudecimiento de las medidas de bloqueo del actual gobierno de Estados Unidos y el cerco energético a que es sometida la nación.

“Criterio Compartido”, un programa de participación ciudadana, será trasmitido en Cadena Nacional de Radio.