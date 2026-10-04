Recibe daños las telecomunicaciones en Cienfuegos a causa del vandalismo

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Los hechos vandálicos contra la infraestructura de telecomunicaciones aumentaron durante agosto y septiembre en Cienfuegos, con afectaciones directas a la calidad y continuidad de los servicios y las radiobases figuran entre las instalaciones más perjudicadas.

Héctor Curo Mejías, especialista del Centro de Dirección de la División Territorial de Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, en la provincia, argumentó que entre los daños más frecuentes distinguen cortes de fibra óptica y robo de cables de alimentación.

Como consecuencia de hechos delictivos de dicha índole la población queda sin conectividad y generan demoras en la recuperación de los servicios, debido a la escasez de recursos y materiales que en los momentos actuales dificulta las reparaciones, puntualizar.

Otra afectación resultante de hechos vandálicos lo constituye un riesgo la quema de basura cerca de los postes y el. municipio cabecera concentra la mayor cantidad de incidentes, amén de que equipos especializados de ETECSA trabajan para restablecer las instalaciones afectadas y notifican los sucesos a las instancias correspondientes.

La empresa exhorta a cuidar la infraestructura de telecomunicaciones y a reportar cualquier anomalía por el 112, el Centro de Dirección con el número telefónico 55 0606, o ante la Policía, asimismo disponen de los canales de atención y quejas de Etecsa en el territorio sureño.