Materializa CPA 26 de Julio transformaciones económicas y sociales a favor de la comunidad

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La cooperativa de producción agropecuaria 26 de Julio, del municipio de Abreus, pone en práctica acciones que responden a las transformaciones económicas y sociales que se llevan a cabo en todo el país.

Arturo Moreira Ramos, presidente de la CPA ubicada en la llamada Loma del Chivo, dijo en exclusiva a la Radio que el objetivo principal es beneficiar a la comunidad con una mejor calidad de vida, lograr superiores resultados económicos, con mayores ingresos, estabilidad y el bienestar de los cooperativistas.

En estos momentos, aseguró, trabajan en la entrega de tierras ociosas de la cooperativa y convenios de contratación con los campesinos y productores que tienen en la zona de Charcas y Guasimal, con más de 30 vinculaciones hechas hasta la fecha para el cultivo de arroz, frijoles y maíz y también con productores dedicados a la crianza de ganado vacuno, ovino y caprino.

Agregó el dirigente campesino que la 26 de Julio, trabaja en la construcción de una losa sanitaria para el sacrificio de ganado mayor y menor para transformar y dar valor agregado a la minindustria y las carnes, ampliar las ventas en la propia cooperativa y vincularla con una mipyme que asumiría el abastecimiento de la casita infantil, la casa de abuelos y las 15 familias vulnerables del asentamiento de Encarnación.

Otra de las transformaciones en la que el colectivo de cooperativistas y la junta directiva están empeñados es en buscar autonomía energética con paneles solares y acumulación de energía para conseguir la sostenibilidad de la producción de la minindustria y aportar energía la torre de comunicaciones de ETECSA que mejoraría la comunicación y conectividad de las familias campesinas y vecinos del lugar.