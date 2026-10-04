Asiste Cienfuegos a Primer Taller Internacional de meliponicultura tropical 

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La importancia e incidencia fundamental que tienen las abejas en los agroecosistemas, por su polinización centró la atención de los participantes en el Primer Taller Internacional Meliponicultura Tropical, que sesionó como parte del Cuarto Congreso Científico Internacional Universidad-Sociedad 2026, en Varadero.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la Máster en Ciencias Onelia Chaveco-Chaveco, coordinadora del Grupo de Mujeres Meliponicultoras de Cuba, a lo que siguió la exposición de las conferencias magistrales, tituladas: Contribución de las abejas a la seguridad alimentaria, el enfrentamiento al cambio climático, y Potencialidades de inserción de los productos meliponícolas en el formulario nacional cubano de fitofármacos y apifármacos.

El inicio del programa científico correspondió a las Doctoras en Ciencias Mildrey Soca-Pérez, de la Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey, de Matanzas y Leydi Fonte Carballo, profesora e Investigadora de la Filial de Ciencias Médicas de Colón, con una panorámica del desarrollo de la Meliponicultura en Cuba, potencialidades y expectativas.

Participaron de manera presencial y virtual, cuidadores y reproductores de las abejas de la tierra o sin aguijón, de varios países latinoamericanos y del Caribe, Colombia, México , Guatemala, El Salvador, Venezuela y de NUEVE provincias cubanas, con ponencias que enriquecen el camino hacia una agricultura sostenible, equidad de género, inclusión social y desarrollo rural.

Las cienfuegueras Odalis Danger Haber, quien representa la Red de Educadoras y Educadores populares, del municipio de Cumanayagua y Mónica Sánchez Suárez del Villar, de la Empresa Servicios Portuarios del Centro, motivaron al auditorio con sus trabajos sobre la formación de capacidades a mujeres y su familia para el manejo y la crianza de la abeja Melipona y el Impacto de las alianzas comunitarias de las féminas meliponicultoras en la ciudad perlasureña.

Al Taller llegaron las palabras de la nicaragüense Doctora en Ciencias Yorlis Luna-Delgado, Coordinadora del Proyecto Internacional Abejas sin Fronteras, para resaltar la valía del encuentro e importancia de la polinización como fuerza de creatividad; así como asistieron en condición de invitados especiales el matrimonio Premio Internacional de la Ruta de Museos Vivos de Abejas sin Aguijón del Mundo (Ruta Meli) 2025: Ernesto Fidel León Martínez y Mayda Lina Martínez García.

Los debates a raíz de las intervenciones enriquecieron el saber sobre estudio de caracterización; medicina y procesamiento de los productos de las colmenas de abejas nativas; saberes ancestrales y contemporáneos en la Meliponicultura; marcos regulatorios; producción, consumo y comercio de renglones de las colmenas de abejas sin aguijón; organización y alianzas comunitarias.