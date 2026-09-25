UJC Cienfuegos activa proyecto Farma Joven

Compartir en

Como parte del proceso de realización de las actividades correspondientes a la Red Juvenil Comunitaria Perla Sureña, la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) realizó un encuentro con al proyecto Mariposas de Cienfuegos, donde se vincularon jóvenes de varios niveles educativos y centros de la provincia con el objetivo de fortalecer el vínculo con las madres afectadas por cáncer de mama.

En la actividad, que contó con la participación de las principales líderes del grupo, se activó el proyecto Farma Joven, dedicado a la distribución de medicamentos donados al país por amigos de otras latitudes bajo la colaboración de la UJC y la Federación de Mujeres Cubanas.

Edyl Pérez, primer secretario del Comité Provincial de la UJC, destacó el significado de esta acción: «Es parte de las actividades que realiza la Unión de Jóvenes Comunistas acá en el territorio con el objetivo de ratificar el compromiso de los jóvenes con nuestro pueblo y la comunidad».

El encuentro buscó, además, acercar a las nuevas generaciones a la realidad de estas mujeres y sus familias, promoviendo la solidaridad, la empatía y el trabajo mancomunado entre organizaciones de masas, instituciones de salud y la juventud, en un gesto que refuerza los valores humanos y el sentido de pertenencia.

En los próximos días comenzará a distribuirse este donativo a madres censadas de conjunto con Salud Pública Provincial que han sido afectadas por esta enfermedad.

Esta iniciativa se suma al conjunto de acciones que desarrolla la UJC en Cienfuegos para mantener viva la presencia del joven en los barrios, reafirmando su papel protagónico en la transformación social y su disposición a asumir responsabilidades en beneficio de quienes más lo necesitan.