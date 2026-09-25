🎧Triángulo de la confianza: Trío Los Bohemios

El Triángulo de la confianza comparte con los integrantes del trío Los Bohemios, una de las agrupaciones emblemáticas de Cienfuegos. Emilio Castellanos, Marcos David Bueno y Lázaro Chaviano intercambian con los oyentes y regalan dos obras de su repertorio.
Jorge Dominguez Morado
Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.Ver todas las entradas de Jorge Dominguez Morado →