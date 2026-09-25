Cuba y Camboya estrechan vínculos solidarios en educación física y deporte

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Cuba y Camboya estrecharon sus vínculos solidarios durante la visita del Dr. Silvano Merced Len, Rector de la Universidad de las Ciencias de la Cultura Física y el Deporte (UCCFD) de Cuba, al país asiático.

El Dr. Hang Chuon Naron, Viceprimer Ministro y Ministro de Educación, Juventud y Deporte del Reino de Camboya, recibió al rector cubano, quien realizó una visita de cortesía y sostuvo una reunión de trabajo.

El encuentro fue facilitado por Milena Caridad Zaldívar Piedra, Embajadora de la República de Cuba ante el Reino de Camboya, con la participación de altos funcionarios del Ministerio de Educación, Juventud y Deporte y de las partes interesadas pertinentes.

En esta ocasión, el Rector expresó su profundo agradecimiento por la cálida acogida brindada por los dirigentes del Ministerio de Educación, Juventud y Deporte, y elogió los logros y el notable desarrollo de Camboya.

Merced Len subrayó el firme compromiso de Cuba de seguir fortaleciendo las relaciones bilaterales con el fin de impulsar actividades conjuntas en los ámbitos de la educación física y el deporte.

Se han logrado nuevos avances, destacando los logros de cooperación anteriores —como las visitas de estudio de delegaciones camboyanas y el intercambio de conocimientos especializados en educación física y deportes—, al tiempo que se ha reafirmado el compromiso de seguir apoyando el fortalecimiento de capacidades de funcionarios y atletas camboyanos en el futuro.

El rector cubano hizo entrega de una carta de concesión de una beca de doctorado por el Instituto Nacional de Educación Física y Deportes e invitó al viceprimer ministro a asistir al III Congreso Científico Internacional (UNAFID) en La Habana, Cuba.

En respuesta, el viceprimer ministro dio una cálida bienvenida al Dr. Silvano Merced Len y a su delegación con motivo de su visita a Camboya, y expresó su agradecimiento por los esfuerzos realizados y el apoyo activo de la parte cubana.

Destacó la visión estratégica de Camboya para promover la salud pública centrándose en el fomento de la actividad física, en consonancia y vinculación con el desarrollo del deporte en todo el país.

El dirigente camboyano se refirió al panorama general y a la estructura de gestión del sector deportivo en el país asiático, señalando a la Dirección General de Deportes como el brazo oficial del ministerio, responsable de la organización, la formación de atletas profesionales y la coordinación de la gestión, en lo relativo a la selección de atletas nacionales de todas las disciplinas deportivas.

El desarrollo y el funcionamiento de todo el sector deportivo nacional en Camboya cuenta con el apoyo y el liderazgo de tres entidades clave: el Ministerio de Educación, Juventud y Deporte; el Comité Olímpico Nacional de Camboya (NOCC); y las federaciones deportivas nacionales.

Tras esta reunión, el Viceprimer Ministro expresó su confianza en que el Rector continuaría examinando el potencial y los atributos del Instituto Nacional de Educación Física y Deportes, con el fin de explorar conjuntamente la cooperación y el intercambio de experiencias en la gestión del sector deportivo.

El objetivo es profundizar el intercambio de experiencias y traducir la visión de cooperación bilateral en planes y proyectos concretos para el futuro.

Tomado de Cubadebate