Retirada masiva de delegaciones durante el discurso de Netanyahu ante la Asamblea General de la ONU

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Representantes de numerosos países se retiraron del hemiciclo cuando el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se disponía a intervenir ante la Asamblea General de Naciones Unidas.

Durante su discurso, Netanyahu afirmó que Israel impidió que Irán desarrollara armas nucleares y aseguró que había “jurado prevenir que […] Irán desarrollara bombas atómicas, armas nucleares dirigidas a destruir Israel, armas nucleares que podrían amenazar al mundo entero”.

El primer ministro israelí aludió además, sin nombrarla, a la operación de artefactos explosivos en Líbano al señalar que “Hezbolá seguro se acuerda de los beepers”.

La operación, atribuida a Israel y ejecutada en septiembre de 2024, mató a al menos 42 personas e hirió a miles, incluidos civiles, y fue condenada por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos por violar el derecho internacional humanitario.

Tomado de Cubadebate