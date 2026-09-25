En el mundo / Noticias

Retirada masiva de delegaciones durante el discurso de Netanyahu ante la Asamblea General de la ONU

Redacción RCMpor Redacción RCM
Compartir en

Representantes de numerosos países se retiraron del hemiciclo cuando el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se disponía a intervenir ante la Asamblea General de Naciones Unidas.

Durante su discurso, Netanyahu afirmó que Israel impidió que Irán desarrollara armas nucleares y aseguró que había “jurado prevenir que […] Irán desarrollara bombas atómicas, armas nucleares dirigidas a destruir Israel, armas nucleares que podrían amenazar al mundo entero”.

El primer ministro israelí aludió además, sin nombrarla, a la operación de artefactos explosivos en Líbano al señalar que “Hezbolá seguro se acuerda de los beepers”.

La operación, atribuida a Israel y ejecutada en septiembre de 2024, mató a al menos 42 personas e hirió a miles, incluidos civiles, y fue condenada por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos por violar el derecho internacional humanitario.

Tomado de Cubadebate

Redacción RCM

Ver todas las entradas de Redacción RCM →

Puede que también te guste

En Cienfuegos: la luz de la solidaridad en tiempos difíciles

Dia-Mundial-del-Paciente-Anticoagulado

Día Mundial del Paciente Anticoagulado

Compañía de Lizt Alfonso llega a Bogotá con Habana fénix y Cuba vibra

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *