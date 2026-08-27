Cienfuegos / Historia

En Cienfuegos, alistan jornada de homenaje a los héroes y mártires del levantamiento popular de 1957

Jorge Dominguez Moradopor Jorge Dominguez Morado
Crece tributo por acciones del Levantamiento del 5 de Septiembre
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El pueblo cienfueguero recordará como es tradicional el heroico levantamiento popular del cinco de septiembre de 1957.

En esta ocasión, el plan de actividades inicia el primero de septiembre con la apertura del curso escolar, y al día siguiente, habrá encuentros en las viviendas de los combatientes del alzamiento armado, actividad que contará con la presencia de pioneros.

Para el día tres están previstos matutinos especiales al unísono en las tarjas alegóricas a la fecha, una Ruta Histórica que concluirá en la Tarja de Reina y un Barrio Debate en uno de los Comités de Defensa de la Revolución de la capital provincial.

El viernes cuatro organizarán un matutino y acto de entrega de carnés del Partido Comunista de Cuba (PCC) en el parque José Martí, la inauguración en la sede provincial del PCC de una exposición dedicada a la sublevación de 1957 y la Gala Homenaje en el Teatro Terry. Ese mismo día se tiene prevista la inauguración de varias obras en la ciudad.

En el amanecer del cinco de septiembre, ocurrirá el tradicional asalto simbólico a Cayo Loco, luego seguirán homenajes en sitios vinculados al levantamiento de hace 69 años y el Acto Central en el parque José Martí, programado para las 7:30 a.m. Al concluir el acto, se realizará la peregrinación popular hasta el Cementerio Tomás Acea.

También depositarán una ofrenda floral en en mar como tributo a los marinos que ofrendaron sus vidas en la gesta.

Las actividades se extenderán hasta el domingo seis con una Parranda Campesina en el centro Tropisur.

Jorge Dominguez Morado

Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.

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