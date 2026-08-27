Cienfuegos / Educación

🎧Triángulo de la confianza: Preparativos en Cienfuegos para inicio del curso escolar 2026-2027

Jorge Dominguez Moradopor Jorge Dominguez Morado
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Acerca de los preparativos para el comienzo el primero de septiembre del venidero curso escolar, comparecen en el Triángulo de la confianza Alfonso Cruz Ferreira, director general de Educación en Cienfuegos, y Yunier Junco Abreu, subdirector general de Educación.

Jorge Dominguez Morado

Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.

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