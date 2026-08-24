Tributo a Benny Moré cierra edición de Timbalaye en Cienfuegos

El homenaje al cantautor cubano Benny Moré en el 107 aniversario de su natalicio tiene como telón de fondo hoy en la provincia de Cienfuegos a la jornada final de la XVIII edición de Timbalaye: La Ruta de la Rumba, dedicada al cimarronaje como memoria viva y símbolo de resistencia, dignidad e identidad afrodescendiente.

En el municipio Santa Isabel de las Lajas, tierra natal del Bárbaro del Ritmo, se efectuarán múltiples acciones culturales con los grupos participantes en este evento, como Rumbalay, Obbá Ilú, Obinisa Ashé y Perla del Caribe.

La tradicional peregrinación del pueblo lajero, al más ilustre de sus hijos, llegará hasta la tumba del Sonero Mayor en el cementerio local donde cantarán las canciones que dieron fama a nivel nacional e internacional del cantante cienfueguero, nacido el 24 de agosto de 1919.

Luego las celebraciones continuarán en el Cabildo de los Congos, donde Benny Moré aprendió a tocar y a bailar el ritmo de la Makuta, en medio de familiares y amigos que defendieron las tradiciones africanas de sus ancestros traídos de África, mediante la ignominiosa trata negrera.

Timbalaye culmina en Cienfuegos, tras cuatro jornadas plena de sincretismo, raíces y cultura, bajo el lema: Todos somos cimarrones y rumberos, con el color temático rojo como expresión de fuerza y espiritualidad.