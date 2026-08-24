Desarrolló rectora de la Universidad de Cienfuegos agenda de trabajo en Universidad Autonómica de Querétaro

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Como parte de la proyección internacional de la Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez, Orquídea Urquiola Sánchez, rectora de la casa de la altos estudios, desarrolló una intensa agenda de trabajo con varias universidades de México.

A propósito del aniversario 30 de la creación del doctorado de Ingeniería, la académica visitó la Universidad Autónoma de Querétaro, con la que la UCf sostiene profundos intercambios enmarcados en resultados de investigación, publicaciones conjuntas, asesorías, entre otros aspectos.

Urquiola Sánchez explicó que en ese centro de formación se valoraron nuevas oportunidades para ampliar la colaboración ya existente. Sobre el tema, comentó:

«Considero que esta ha sido una magnífica visita que permitió explorar nuevas oportunidades de colaboración. Próximamente estaremos firmando nuevos convenios generales y específicos.

«Sobre todo, fue un un intercambio de mucho respetoc muchos deseos de colaborar y de mejorar la calidad de la formación de nuestros procesos y desarrollo de profesionales en cada uno de de los países», aseguró.