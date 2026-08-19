Abre Universidad de Cienfuegos proceso de matrícula para el curso 2026–2027

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La Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez informó sobre el inicio del proceso de matrícula para los estudiantes que ingresan por primera vez a la Educación Superior en el curso académico 2026–2027, con opciones para curso diurno, curso por encuentros y ciclo corto.

Para el curso diurno, la matrícula en línea estará disponible desde el 15 de agosto a través del portal oficial de la institución. Los aspirantes deberán seguir las instrucciones del sitio, completar todos los campos obligatorios y adjuntar una foto digital reciente tipo carné, de frente y sin elementos que dificulten la identificación. También se recomienda registrar un número de teléfono celular habitual para facilitar la comunicación.

La matrícula presencial, obligatoria para formalizar el ingreso, se realizará del 31 de agosto al 15 de septiembre, de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, en la secretaría docente de la facultad correspondiente.

Los estudiantes deben presentar fotocopia del carné de identidad, tres fotos tipo carné, original y copia del título o certificación de bachiller, y, en el caso de los varones, la boleta de licenciamiento del Servicio Militar Activo o el documento que acredite el cumplimiento del Trabajo Socialmente Útil.

Para curso por encuentros y ciclo corto, el proceso también será presencial en las mismas fechas y horarios, con la exigencia de que los documentos de estudios estén debidamente legalizados por la Dirección Provincial de Educación. Los reingresos y traslados aprobados tendrán igual tratamiento, aunque solo requerirán dos fotos tipo carné.

La Universidad de Cienfuegos recuerda que la matrícula en línea es una vía ágil para adelantar el registro, pero no sustituye la presencialidad, indispensable para completar el ingreso a la Educación Superior en este nuevo curso académico.