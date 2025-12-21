Estrenan en Cienfuegos unipersonal «En privado con la Reina»

Compartir en

El Teatro Tomás Terry de Cienfuegos acogió este fin de semana el estreno del unipersonal «En Privado con la Reina», nuevo montaje del Centro Dramático sureño. La pieza deviene homenaje teatral a una figura musical imprescindible, Celeste Mendoza, reconocida en Cuba como La Reina del Guaguancó.

Una experiencia enriquecedora, interpretada por la actriz Yuleismys Sánchez Jova, quien me adelantó detalles del proyecto hace unos cuantos años y hoy, aunque no pude asistir al estreno, vía WhatsApp ofreció declaraciones exclusivas a la radio.

«El proceso de montaje, la verdad, fue bastante largo, digo largo porque el texto llegó a mí por el año 2016 – 2017, por una feria del libro y a través de un amigo, el actor Yunier Palma que interpretaba aquí en Cienfuegos la figura del Benny Moré en las esculturas vivientes. Luego el director Liván Rodríguez, del grupo de teatro donde yo estaba El Carro de Tespis comenzamos con el proceso de montaje, íbamos a presentarlo en un Festival del Monólogo, pero bueno, tristemente, por los avatares la vida, la cotidianidad y un montón de cosas hicieron que no diera a luz el monólogo», confesó a RCM Sánchez Jova.

Conocida por sus amigos como Pelusa, Yuleismys, hace más de año integra como profesional el Centro Dramático de Cienfuegos. La puesta en escena se materializó ahora con la dirección de Lázaro Pérez Valdés

«Liván le habló a mi nuevo director Lázaro Pérez Valdés, sobre el monólogo, las cualidades y de todo el trabajo que habíamos realizado y listo empezó el proceso», cuenta Sánchez y enfatiza: «La preparación fue bastante rigurosa obviamente porque estamos hablando de una persona que fue muy temperamental pero además con un dominio de la rumba, del guaguancó, del bolero, porque también interpretaba boleros. Y entonces había que componerla con el tema sobre todo danzario y musical, tuve muchísima ayuda con Reinier Sarria, director de la agrupación Rumba Lay aquí en la Perla del Sur. Me aportó muchísimo y bueno y gracias a todo lo que existe sí pudimos hacerle este homenaje bien bonito y hermoso a la siempre, a la inigualable, Celeste Mendoza La Reina del Guaguancó», rememoró la actriz local.

Entre los proyectos prevén insertar la obra en festivales cubanos.

«Hicimos ahora mismo una función única por el cierre del año 2025, pero en enero cuando estemos cumpliendo el aniversario 63 del Centro Dramático de Cienfuegos, por supuesto que la Reina vuelve a pisar los escenarios cienfuegueros primero. Luego nos vamos a ir incorporando de a poco en varios festivales que se nos presenten o sea aquí dentro de la isla, primero. Las demás sorpresas no puedo seguir contando porque dicen que para que se den (,,,) Y Celeste Mendoza vuelva a brillar y ahora desde la Perla del Sur, adelantó Yuleismys a la radio cienfueguera.