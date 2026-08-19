Federadas de Cienfuegos en Revolución 

Compartir en

Representantes de todas las delegaciones y bloques de la Federación de mujeres cubana, asistieron al acto por el aniversario 66 de la organización en la provincia de Cienfuegos.

Dirigentes políticos y gubernamentales asistieron a la cita en la que varias jóvenes recibieron la bienvenida por convertirse en nuevas integrantes de la organización femenina y resultaron agasajadas mujeres de varias delegaciones, de las instituciones militares y de los Comité de defensa de la Revolución.

El municipio de Rodas acogió la festividad por la labor sostenida en la consolidación de tareas comunitarias, el trabajo con los adolescentes y jóvenes, además del quehacer en patios familiares, refirió Ana Ivis Gómez, secretaria general de la FMC.

Días atrás, un grupo de federadas recibió la Distinción 23 de agosto en Cienfuegos por su consagración en beneficio de la sociedad y la economía.